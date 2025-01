Cidade na Itália está entre as mais acolhedoras do mundo

PERUGIA, 27 JAN (ANSA) – Localizada na região da Úmbria, na província de Terni, a cidade de Orvieto está entre os municípios mais acolhedores do mundo em 2025, segundo ranking elaborado pelo serviço online de reservas de hotéis Booking.com.

Este reconhecimento, baseado em avaliações verificadas de viajantes internacionais, celebra a excelência da hospitalidade da “pérola da Úmbria”, situada em um penhasco de tufo e famosa por seu charme medieval e pela extraordinária Catedral, uma obra-prima da arte gótica.

A cidade, com vista para o Vale do Tibre, tem despertado interesse crescente de viajantes do mundo todo. Entre as nacionalidades mais representadas, destacam-se americanos, alemães e britânicos, enquanto aumentos significativos podem ser observados nas buscas de turistas holandeses (+26%), franceses (+22%) e canadenses (+31%).

Os casais são a principal categoria que visita Orvieto, seguidos por famílias, grupos e viajantes individuais, cujo número aumentou em 12%.

Em relação às preferências de acomodação, a cidade italiana reflete seu caráter autêntico: depois de hotéis, apartamentos e pousadas, os agroturismos são a quarta escolha mais popular, confirmando o charme rural da região.

O novo ranking mostra ainda que a Itália continua se destacando globalmente, ao confirmar-se pelo oitavo ano consecutivo como o país com o maior número de propriedades premiadas pelo “Traveller Review Awards”, do Booking.com, um total de 207.652.

Globalmente, 1,71 milhão de parceiros foram reconhecidos, incluindo acomodações, locadoras de veículos e fornecedores de táxi.

Segundo o gerente regional do Booking.com para a Itália, Alessandro Callari, a premiação é “uma maneira de celebrar o comprometimento extraordinário de nossos parceiros e a singularidade de destinos como Orvieto, uma verdadeira joia escondida”.

A prefeita de Orvieto, Roberta Tardani, também expressou grande satisfação com o reconhecimento, destacando que ele “premia toda a cidade e os operadores do setor turístico, os primeiros embaixadores de uma experiência autêntica”.

“É o resultado de um esforço coletivo que valoriza nosso patrimônio cultural, enogastrônomico e artesanal. Este marco não é um ponto de chegada, mas um estímulo para continuar melhorando a oferta turística, apostando também em roteiros naturalistas e atividades ao ar livre”, acrescentou Tardani.

Com a honraria, Orvieto se junta a uma lista exclusiva de cidades premiadas em 2025, incluindo Sigiriya (Sri Lanka), Cazorla (Espanha), Urubici (Brasil), Taupo (Nova Zelândia), St.

Augustine (Estados Unidos), Manizales (Colômbia), Quedlimburgo (Alemanha), Ko Lanta (Tailândia) e Chester (Reino Unido).

