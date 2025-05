Cidade na Itália aprova rua com nome de Eunice Paiva

(ANSA) – BRASÍLIA, 02 MAG – A Câmara Municipal de Polignano a Mare, no sul da Itália, aprovou na última quinta-feira (1º), por unanimidade, uma moção que prevê a nomeação de uma rua em homenagem à advogada brasileira Eunice Facciolla Paiva, cuja história foi narrada no vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

A proposta foi apresentada no mês passado pelos vereadores Maria La Ghezza e Vito Pietro L’Abbate, ambos do Movimento 5 Estrelas (M5S), no intuito de celebrar uma mulher “símbolo da luta pelos direitos civis no Brasil e figura com profundas raízes familiares no município de Puglia”.

“Polignano fez uma escolha de valor e identidade, reconhecendo a coragem, a dignidade e a força de uma mulher que desafiou uma ditadura por amor à verdade e à justiça”, declarou a vereadora após a votação, de acordo com a imprensa local.

Eunice é descendente de imigrantes de Polignano que se mudaram para o Brasil no fim do século 19. Ela nasceu e cresceu no bairro do Brás, em uma comunidade de imigrantes italianos, e seu avô foi um dos fundadores da Associação Beneficente São Vito Mártir, promotora da Festa de São Vito, maior evento religioso e social da comunidade ítalo-paulistana. A iniciativa foi lançada logo após o filme de Salles faturar um Oscar inédito para o Brasil com a história de Eunice, interpretada por Fernanda Torres, e Rubens Paiva (Selton Mello), cujo sequestro, desaparecimento e morte pelas mãos da ditadura militar provocou uma revolução na vida da mulher.

Segundo La Ghezza, “batizar uma rua com o nome de Eunice significa homenagear a memória de uma filha desta terra e fortalecer os laços com a comunidade de Polignano a Mare no Brasil”. “É um gesto que fala ao mundo inteiro”, enfatizou.

Recentemente, a ideia de homenagear Eunice foi citada em uma carta assinada pelo prefeito da cidade italiana, Vito Carrieri, e recebida com “muita alegria”, segundo Eliana Paiva, filha de Eunice e Rubens.

Além da nomeação da rua, Carrieri revelou que planeja uma cerimônia em homenagem à trajetória da viúva do parlamentar. No documento à família, ele ressaltou que o filme foi uma oportunidade de “chamar atenção para a situação da grande comunidade polignanesi no exterior”.

Agora, a expectativa é de que a família de Eunice seja convidada para a série de homenagens promovidas pela prefeitura local.

“Agradecemos à Câmara Municipal por ter votado unanimemente a favor de uma proposta que honra nossa história e nossa identidade”, concluiu La Ghezza. (ANSA).