Cidade na Grande SP registra 60% da chuva esperada para o mês inteiro em 24 horas

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil de São Paulo informou que Mauá (SP), na Grande São Paulo, registrou 60% do volume de chuva esperado para o mês apenas nesta segunda-feira, 31. Conforme a corporação, a precipitação no município foi de 137 milímetros, enquanto a previsão para março na área é de 230 milímetros. O temporal na cidade causou o desabamento de uma casa e alagamentos.

O Corpo de Bombeiros informou que foram registrados dois chamados para queda de árvore e sete para alagamentos em Mauá. O imóvel que desabou fica na rua Benedita dos Santos Silva. Três viaturas da corporação foram ao local. A informação preliminar é de que não havia feridos, mas os agentes seguiam trabalhando no local às 17h à procura de vítimas.

De acordo com a Defesa Civil, a região do ABC Paulista entrou em alerta severo para chuvas às 14h45. Em Santo André (SP), o temporal causou alagamentos e paralisou a circulação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) entre as estações Utinga e Mauá, da Linha 10-Turquesa.

Conforme o CGE, Santo André registrou 95 milímetros de chuva em poucas horas, o que corresponde a 42% do volume esperado para o mês de março. O Corpo de Bombeiros registrou 23 chamados para quedas de árvores e 63 de alagamentos na cidade.

Às 17h30 da segunda-feira, a Enel, concessionária que distribui energia em São Paulo (SP) e na região metropolitana, apontou que 100 mil clientes tiveram o serviço afetado em decorrência das chuvas. Na manhã desta terça-feira, 1°, a empresa afirmou que 88% dos consumidores impactados tiveram a luz restabelecida.

*Com informações do Estadão