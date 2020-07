Cidade menos populosa da Itália tem 1ª nascimento em 8 anos

MORTERONE, 22 JUL (ANSA) – O município de Morterone, que tem menos de 30 habitantes e é o menos populoso da Itália, registrou nesta semana seu primeiro nascimento em oito anos.

O pequeno Denis veio ao mundo no último domingo (19), pesando 2,6 quilos, e é filho de Sara, jovem de 21 anos que reside na cidade, e de Matteo, 32, morador da vizinha Varenna, de 730 habitantes.

Os avos maternos do 29º residente de Morterone administram um restaurante no vilarejo, que fica nos arredores do Lago de Como, 90 quilômetros ao norte de Milão. O último nascimento no município havia sido registrado em 2012.

“É uma verdadeira alegria comunitária”, comemorou a prefeita Antonella Invernizzi, citada pelo jornal Corriere dela Sera. A cidade, assim como tantas outras na Itália, luta contra o esvaziamento populacional e viu seu número de habitantes se reduzir em quase 25% em cinco anos.

Além disso, perdeu dois moradores durante a pandemia do coronavírus Sars-CoV-2. (ANSA)

