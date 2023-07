Cidade italiana vai abrir museu dedicado ao macarrão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 13:50 Compartilhe

NÁPOLES, 17 JUL (ANSA) – O macarrão, um dos alimentos símbolos da Itália, terá um museu em Gragnano, na região da Campânia, a partir de 2025.

O museu será aberto no antigo mosteiro de San Michele Arcangelo e se tornará um espaço para todos aqueles que desejam não apenas experimentar vários tipos de massas, mas também conhecer sua história.

“Esta colaboração marca o início de uma jornada extraordinária. O museu se tornará um local para os visitantes que desejam conhecer esse patrimônio histórico e cultural, bem como as raízes do alimento e a arte de fazê-lo respeitando as tradições”, disse Paolo Giulierini, diretor do Museu Arqueológico de Nápoles.

Já Aniello D’Auria, prefeito de Gragnano, declarou que o museu será importante para “valorizar a cultura e as tradições” do macarrão.

Conhecida como “Città della Pasta”, Gragnano praticamente revolucionou a produção de macarrão, bem como o modo de distribuir e consumir. (ANSA).

