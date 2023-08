Cidade italiana silencia relógio após reclamações de turistas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2023 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 31 JUL (ANSA) – As badaladas noturnas do relógio cívico de Pienza, na Itália, foram desativadas em virtude das reclamações dos turistas que visitam a cidade toscana.

De acordo com os viajantes, principalmente os que chegam das Américas, o barulho do relógio ao longo da noite acaba atrapalhando o sono.

As autoridades municipais ouviram as reclamações e optaram em recalibrar os horários das badaladas, mas a decisão abriu uma “guerra” contra os cidadãos.

“Recebemos protestos de alguns gestores de hotéis, principalmente dos que estão localizados ao redor da praça, que também receberam reclamações de seus clientes”, explicou o prefeito do município, Manolo Garosi.

A partir de agora, as badaladas do relógio da torre da Piazza Papa Pio II, considerada uma das maravilhas do Renascimento italiano, ficarão interrompidas das 22h até às 7h.

Um morador de Pienza, que não se identificou, afirmou que o relógio não incomodava ninguém. Ele também reclamou que a decisão do prefeito aconteceu “sem consulta pública”.

“Nascemos aqui e sempre ouvimos as badaladas no meio da noite. No silêncio absoluto dá sinal de vitalidade, por que desligar o relógio?”, questionou.

A estrutura que abriga o relógio foi realizada pelo arquiteto italiano Bernardo Rossellino (1409-1464). (ANSA).

