Cidade italiana reabre vale após risco de colapso em geleira

AOSTA, 9 AGO (ANSA) – A Prefeitura de Courmayeur, no extremo-norte da Itália, reabriu neste domingo (9) um vale que havia sido evacuado na semana passada por causa do risco de colapso de uma geleira no maciço do Mont Blanc (Monte Bianco, em italiano).

A decisão foi tomada após uma avaliação constatar que a situação já está segura. 75 pessoas – a maioria turistas – haviam sido removidas do Vale Ferret entre quarta (5) e quinta-feira (6) devido a uma ameaça de desprendimento no Planpincieux, um glaciar suspenso de 2,4 quilômetros de extensão.

As autoridades monitoravam uma massa de 500 mil metros cúbicos, o equivalente a um campo de futebol com 80 metros de gelo. “As ações preventivas eram necessárias para garantir a incolumidade e a segurança das pessoas e dos hóspedes de Courmayeur”, disse o prefeito Stefano Miserocchi.

No entanto, representantes do setor de turismo criticaram as autoridades por terem “criado pânico” nas pessoas. “Reabrimos, mas não estamos fazendo nada porque o Vale Ferret está vazio”, disse Marco Belfront, dono de um hotel perto da geleira.

Segundo ele, todas as reservas para o feriado de Ferragosto (15 de agosto), pico da alta temporada de verão na Itália, foram canceladas. “Seria possível evitar isso, era necessário agir de modo diferente do ponto de vista técnico”, acrescentou.

O risco de desmoronamentos se devia a um choque térmico no glaciar, que havia registrado um aumento significativo das temperaturas após um período de frio. Com a estabilização dos termômetros, a situação ficou sob controle. (ANSA).

