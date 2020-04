Cidade italiana lança campanha para vizinhos liberarem wi-fi

BARI, 5 ABR (ANSA) – O município de Modugno, na região da Puglia, lançou uma campanha solidária neste sábado (5) para pedir que os italianos da cidade compartilhem sinal de internet wi-fi com os vizinhos que precisam, na tentativa de facilitar o ensino à distância e a comunicação virtual de todos que estão enfrentando o isolamento domiciliar devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Com o slogan “Pergunte ao seu vizinho se ele precisa. Doe wi-fi”, a iniciativa “Conecte-se com o coração” tem como objetivo conscientizar os cidadãos a ajudarem quem não possui acesso à internet. Segundo a conselheira de políticas sociais da cidade, Daniela Trentadue, a campanha de “solidariedade digital” foi criada porque “qualquer pessoa pode conceder acesso gratuito à rede wi-fi doméstica ou à rede de dados com hotspot para aqueles que precisam, a fim de incentivar o ensino à distância”. “De fato, o coronavírus transformou a realidade da escola em realidade virtual, com as salas de aula desmaterializadas e as aulas agora em salas virtuais. Compartilhar a internet pode evitar o risco de alguns alunos ‘ficarem para trás’ em relação aos colegas de classe”, explicou.

Trentadue ainda informou que “um cartaz foi criado para ser colocado em exibição em prédios e condomínios para que todos possam inserir sua disponibilidade ou expressar sua necessidade, deixando um contato”. (ANSA)