Cidade italiana inaugura semáforo para proteger distraídos

PÁDUA, 17 AGO (ANSA) – A cidade de Pádua, no norte da Itália, inaugurou nesta quinta-feira (17) os primeiros semáforos do país destinados a proteger pessoas distraídas que atravessam a rua olhando para seus celulares.

A novidade sinaliza a proibição de atravessar projetando um feixe de luz vermelha no concreto, que só desaparece quando está o sinal fica verde e é permitido cruzar a rua novamente.

Aos três ícones de cores – verde, amarelo e vermelho com um homenzinho estilizado -, o novo semáforo inclui a projeção no asfalto, na primeira linha das listas brancas, de uma faixa intensa de luz.

Os dois primeiros sistemas de proteção de pedestres, com tecnologia experimental, foram instalados pela prefeitura de Prato della Valle, na passagem em frente ao antigo Foro Boario de Pádua.

Este é um projeto que partiu da constatação de que cada vez mais pessoas caminham olhando para o celular, causando acidentes de trânsito em muitos casos que podem ser evitados.

Na prática, quem distraidamente, talvez debruçado sobre os telefones, começar a atravessar no sinal vermelho, ficará surpreendido e chocado com a luz intensa que verá projetada no chão, alertando-o para o perigo.

Os sistemas foram fornecidos gratuitamente pela administração da empresa que fornece todos os semáforos da cidade. O de Prato della Valle, ligado a um grande parque de estacionamento, é utilizado não só pelos paduanos mas também por muitos turistas.

“Recebemos esta proposta da empresa com satisfação e de forma positiva, porque em todo o caso é uma intervenção que vai no sentido de uma maior segurança”, explicou o conselheiro de mobilidade, Andrea Ragona.

“Sabemos que a distração é uma das principais causas de acidentes na via, infelizmente não só para os automobilistas, mas também para os pedestres e ciclistas”, acrescentou.

Ragona especificou que “o uso de smartphones é realmente uma das maiores causas de distração para todos”.

O sistema de semáforos, claro, mantém-se completamente idêntico aos restantes, como também deve ser para cumprir as indicações do Código de Trânsito. “Acabamos de adicionar este pequeno dispositivo que projeta uma luz vermelha intensa, criando uma barreira virtual que chama a atenção até dos mais descuidados”, concluiu. (ANSA).

