Cidade italiana ganha museu interativo sobre ‘Pinóquio’

COLLODI, 20 DEZ (ANSA) – Um novo museu interativo sobre o Pinóquio, clássico da literatura infanto-juvenil criado por Carlo Collodi (1826-1890), será inaugurado na cidade italiana de Collodi, na região da Toscana, neste sábado(21). O local enriquecerá a oferta cultural do famoso espaço dedicado ao boneco de madeira que sonhava em ser um menino de verdade, o Parque de Pinóquio. O Museu Interativo de Pinóquio (Mip) é um itinerário multimídia inspirado nos episódios mais célebres criados por Carlo Collodi, como a oficina de “Geppetto”, o bosque perto do vilarejo que viveu a fada azul, o campo dos milagres e a barriga do tubarão. O percurso da exposição foi criado pela Fundação Nacional Carlo Collodi poucos meses depois que Florença inaugurou o “Museu Multimídia de Pinóquio e Dante” e em meio à estreia da nova adaptação do clássico nos cinemas. Para visitar o local é necessário apenas comprar o ingresso para o Parque de Pinóquio, que custa entre 7 e 20 euros. (ANSA)