Cidade italiana expõe bandeira da Palestina em ato pela paz

Ansa 29/05/2024

BOLONHA, 29 MAI (ANSA) – A cidade de Bolonha, na Itália, estendeu nesta quarta-feira (29) uma bandeira da Palestina na fachada do Palazzo D’Accursio, sede da Prefeitura da capital da região da Emilia-Romagna.

A ação foi comandada pelo prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, que garantiu que a exibição da bandeira é um dever de um município alinhado com a paz e a proteção dos direitos humanos.

“É meu dever me posicionar e agir para garantir a maior coesão social possível em nossa cidade. Participamos em favor das vítimas e dos direitos humanos, mais uma vez”, disse o político.

Lepore, que é do centro-esquerdista Partido Democrático (PD), afirmou que só irá exibir a bandeira de Israel quando a nação frear os bombardeios na Faixa de Gaza, principalmente na cidade de Rafah.

“Não podemos e não queremos permanecer calados, pois permanecer em silêncio diante desta violência significa aceitá-la. Israel deve parar e reabrir a frente do diálogo.

Bolonha deseja expressar seu compromisso com a construção de um caminho de paz na Palestina, a partir do pedido de um cessar-fogo imediato”, concluiu.

As forças israelenses realizaram ataques contra áreas que abrigavam deslocados pela guerra em Rafah e elevaram as tensões em torno do conflito no enclave palestino, já que dezenas de pessoas foram mortas e o país ignorou uma ordem do Tribunal Internacional de Justiça de Haia. (ANSA).