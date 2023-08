Cidade italiana é homenageada com nome de rua em Minas Gerais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 14:01 Compartilhe

SANTOS DUMONT, 29 AGO (ANSA) – A cidade italiana de Lauria, no interior da região da Basilicata, foi homenageada com o nome de uma rua na cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira.

Em nota, a prefeitura de Lauria informou que a prefeitura de Santos Dumont “deliberou pela intitulação de uma de suas ruas em nome das relações históricas que ligam as duas realidades, com muitos ‘lauriotas’ emigrados para lá entre o fim do século 19 e o início do século 20”.

“Foi especialmente emocionante o momento em que foram lidos os sobrenomes de todas as famílias que chegaram lá ao longo das décadas. A Câmara de Vereadores decidiu a mudança por unanimidade, reconhecendo o grande valor simbólico e político do ato para criar uma nova ‘polis’, entendida como comunidade da memória”, disse a prefeitura italiana.

A cidade informou ainda que essa é a primeira rua no mundo a homenagear especificamente Lauria, embora haja outras que homenageiam figuras específicas da região ou pessoas com o sobrenome Lauria.

Em abril, a prefeitura de Santos Dumont informou que se reuniram por videoconferência os alcaides brasileiro, Betinho, e italiano, Gianni Pitella, com o objetivo de estreitar os laços entre as duas cidades. (ANSA).

