Cidade italiana candidata Canal Cavour a patrimônio da Unesco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 14:50 Para compartilhar:

VERCELLI, 21 NOV (ANSA) – A prefeitura de Vercelli, cidade italiana na região do Piemonte, anunciou que candidatou o Canal Cavour para integrar a lista de patrimônios da humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

“O processo de nomeação do canal Cavour como patrimônio da Unesco foi oficialmente iniciado”, afirmou o prefeito do município italiano, Roberto Scheda, após uma reunião com Stefano Bondesan, presidente da Ovest Sesia, associação de irrigação que trata da gestão da rede de água do distrito.

O canal artificial, com 83 quilômetros de extensão, nasce no Pó em Chivasso (Turim) e termina desaguando no Ticino, no município de Galliate (Novara).

Em 2016, as comemorações dos 150 anos do Cavour aconteceram na presença do presidente da República, Sergio Mattarella.

“Juntamente com a Risò, feira internacional do arroz marcada para setembro de 2025, este marco nos levará além das barreiras provinciais e permitirá que as nossas terras sejam conhecidas em todo o mundo”, afirmou Scheda.

Segundo Bondesan, “a ideia de Scheda demonstra que grandes coisas podem ser feitas quando uma administração municipal se preocupa com suas terras e trabalha de mãos dadas com quem cuida delas todos os dias”.

Construído entre 1862 e 1866, o local é um canal artificial feito para apoiar a agricultura, em particular o cultivo de arroz. No seu longo percurso, supera os diversos cursos de água natural que atravessam a planície arrozeira graças a uma série de importantes estruturas hidráulicas. (ANSA).