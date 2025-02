Cidade italiana abrirá creches na noite de ‘São Valentim’

TURIM, 10 FEV (ANSA) – Por ocasião do “Dia de São Valentim”, as creches municipais de Collegno, em Turim, na Itália, serão abertas gratuitamente na noite de 14 de fevereiro para permitir que mães e pais com filhos de 18 a 36 meses, que não sabem com quem deixar seus pequenos, possam aproveitar a data romântica.

A cidade italiana é a primeira da região a oferecer este serviço na data celebrada por milhares de casais apaixonados. A iniciativa tem como objetivo ajudar principalmente casais que não têm o apoio de babá ou familiares.

“Uma iniciativa que nasceu de um pedido muito prático contado pelas famílias que conheço: ajudar de forma concreta os pais que não têm o apoio dos avós ou não podem pagar uma babá”, explica o prefeito Matteo Cavallone.

Segundo ele, “é importante ressaltar, no entanto, que a ideia não é deixar seu filho na creche, mas oferecer um serviço de alta qualidade em um lugar seguro e acolhedor como são as nossas creches municipais”.

As creches vão permanecer abertas das 19h às 22h30 (horário local), com uma programação que incluirá uma festa de pizza e sorvete, com brincadeiras e atividades para as crianças. Até o momento, 30 famílias já aderiram.

O serviço será prestado pela Cooperativa Aldia, que tem como objetivo dar um apoio concreto aos pais, sejam eles casais ou solteiros.

“O peso da responsabilidade que os pais devem enfrentar diariamente é muitas vezes esmagador, e reconhecemos a importância de criar um ambiente que possa aliviar, mesmo que apenas parcialmente, essas dificuldades”, destaca a conselheira para Políticas Educacionais, Silvia Ala.

De acordo com Ala, sua “intenção é promover uma abordagem integrada, onde as instituições se encarreguem das necessidades diárias das famílias e ajudem a criar uma rede de apoio que possa aliviar o peso de algumas responsabilidades”.

Além do “Dia dos Namorados”, o serviço também será oferecido no dia 9 de maio, próximo ao “Dia das Mães”; no dia 18 de julho, no verão; e no dia 10 de dezembro, no Natal. (ANSA).