Cidade inaugura mostra sobre raízes sicilianas de Ayrton Senna

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/11/2024 - 16:26 Para compartilhar:

SICULIANA, 23 NOV (ANSA) – A cidade de Siculiana, no sul da Itália, inaugurou neste sábado (23) uma exposição dedicada ao tricampeão mundial de Fórmula 1 e ídolo do esporte brasileiro Ayrton Senna, morto em um acidente no autódromo italiano de Ímola em 1º de maio de 1994.

A mostra “Astro”, acrônimo de “Ayrton Senna, Testimonianze e Racconto delle Origini” (“Ayrton Senna, Testemunhos e Histórias sobre suas Origens”), acontece na Torre do Relógio deste pequeno município de pouco mais de 4 mil habitantes e propõe uma viagem pelas raízes sicilianas do piloto.

Senna é descendente por parte de mãe de uma família de Siculiana, os Magro, que se mudaram para o Brasil no fim do século 19, auge da grande imigração que une os dois países.

Através de uma viagem multimídia pela Sicília de mais de 100 anos atrás, o público poderá reviver a atmosfera do período e a profunda ligação do tricampeão com a fé, a família e a terra de seus antepassados.

A mostra também exibe objetos que pertenceram ao ídolo, além de um retrato de Senna feito pelo artista italiano Alessandro Rasponi e de algumas fotos inéditas tiradas pelo fotojornalista Marco Isola nos últimos dois anos de vida do piloto. O Astro também fará parte da programação oficial de Agrigento, província onde fica Siculiana, como Capital Italiana da Cultura em 2025.

“Essa exposição se insere no projeto de ‘turismo das raízes’ que realizamos há alguns anos”, disse o prefeito de Siculiana, Giuseppe Zambito. “A mostra dedicada a Ayrton Senna oferece uma síntese de sua visão que, através da história de nosso vilarejo, se projeta em direção a um conceito de inovação”, acrescentou.

O prefeito de Ímola, Marco Panieri, também participou da inauguração e afirmou que a exposição é uma oportunidade de “celebrar os grandes valores que Senna representou em vida e que continua a representar ainda hoje”.

A expectativa das autoridades locais é transformar a mostra em um museu permanente. (ANSA).