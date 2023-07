Cidade dos EUA luta para impedir reparo de canal que a inunda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/07/2023 - 16:55 Compartilhe

Reparar um canal centenário crucial, mas com vazamentos, que tem inundado gravemente a cidade de Fernley, no estado de Nevada, oeste dos Estados Unidos, poderia parecer óbvio. No entanto, quando as autoridades federais intervieram para fazê-lo, os residentes entraram com uma ação judicial contra a obra.

Essa situação destaca as complexas e conflitantes questões sobre a água no oeste dos Estados Unidos, já que a cidade desértica alega que a água que vaza da deteriorada base do canal é essencial para sua própria sobrevivência.

Os moradores argumentam que um novo revestimento de concreto, destinado a proteger a cidade de futuros vazamentos, faria com que os poços em que confiaram por décadas secassem.

“Seria como entrar na sala de emergência com um tornozelo quebrado e o tratamento do médico fosse amputar a perna”, explicou o advogado David Rigdon, que representa a cidade de Fernley. “A cura seria pior que a doença”.

Ninguém questiona, no entanto, que os consertos são necessários.

Os diques do canal se romperam em 2008, não pela primeira vez, inundando centenas de casas. Seu operador foi processado por negligência e chegou a um acordo de 20 milhões de dólares.

O governo federal quer solucionar urgentemente esse problema de segurança e acredita que revestir o canal reduziria o desperdício de água, que alega não ser destinada à cidade.

Mas os proprietários e agricultores de Fernley lembram a razão pela qual o canal foi criado inicialmente.

Por cerca de 120 anos, ele fez parte do primeiro projeto sob a Lei de Reclamação (Reclamation Act) do presidente Theodore Roosevelt, destinado a irrigar o oeste dos Estados Unidos.

A lei incentivou os americanos a se mudarem para terras antes áridas e cultivarem campos férteis. Esse canal em particular retira água do Lago Tahoe e irriga vastas plantações de alfafa e melão.

A própria cidade de Fernley foi estabelecida em 1904 na metade do comprimento do canal, cerca de 50 quilômetros a leste de Reno, à medida que fazendas e ranchos surgiam para aproveitar os sistemas de irrigação do canal.

Desde então, os vazamentos de água criaram um confiável depósito de água subterrâneo que permitiu o crescimento da população de Fernley, que está perto de 25.000 habitantes.

– “Devastador” –

Agora, a cidade está em conflito com o mesmo Escritório de Reclamação que inicialmente construiu o canal.

“A agência que o criou agora está nos prejudicando”, disse David Stix, pecuarista local e ex-prefeito de Fernley.

“A nossa linha de vida está sendo cortada”, afirmou.

Usando um recurso jurídico conhecido como “estoppel”, os advogados argumentam que se as pessoas são levadas a depender de um recurso, como a água, a entidade que o forneceu inicialmente não pode retirá-lo depois.





No entanto, o advogado Rigdon admite que se trata de uma “situação bastante singular”.

O Escritório de Reclamação disse que não faria comentários enquanto a questão está sendo resolvida.

Apesar dos esforços de Fernley para atrasar os trabalhos de revestimento de concreto do canal, que está vazio há meses devido às obras, o projeto está bem avançado.

O nível das águas subterrâneas começou a diminuir.

“O projeto precisa ser concluído: temos que devolver a água para o Canal Truckee, temos que seguir em frente”, disse Stix, que, como grande parte da comunidade, quer que o desenho do canal seja modificado para que possa continuar a abastecer as águas subterrâneas.

Caso contrário, “o revestimento do canal destruirá nosso ambiente”, sentenciou. “Talvez não durante minha vida, mas sim na de meus filhos. Será devastador”.

amz/bfm/arm/db/dd/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias