Cidade de São Paulo registra a menor temperatura mínima do ano

A cidade de São Paulo registrou nessa terça-feira, 8, a menor temperatura mínima do ano. Os termômetros marcaram 14,7°C na estação do Mirante de Santana, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na zona norte da cidade.

As informações foram compartilhadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O frio, entretanto, não deve ganhar força. A temperatura sobe ao logo dos dias e nesta quarta, 9, as máximas podem chegar aos 28°C.

Antes disso, a menor temperatura de 2025 tinha sido de 15,4°C no domingo, 6, pelo segundo dia consecutivo, pois no sábado, 5, fez 15,8°C na capital paulista. A menor máxima do ano ainda é de 20,7°C também no sábado. Os dados do Inmet foram apresentados pela Climatempo, na ocasião.

O primeiro fim de semana do mês de abril foi marcado por uma queda acentuada da temperatura e várias capitais no Centro-Sul do País registraram as menores temperaturas do ano.