Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos; há queda de granizo

A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira, 7, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. As próximas horas seguem com tempo instável na capital paulista.

“Chuvas formadas pelo calor e a entrada da brisa marítima, continuam atuando na capital paulista de forma isolada e com rápido deslocamento. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, mostram chuva forte com potencial para queda de granizo na zona sudeste, já se deslocando para o ABC paulista e para a zona leste da capital”, afirma o órgão municipal.

Na zona sul, nas subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro chove fraco com pontos moderados.

Os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com chuvas rápidas e isoladas no fim das tardes, conforme o CGE.

Novo estado de atenção para alagamentos:

– Zona Sudeste, às 12h55

– Zona Leste, às 12h55

Permanecem em estado de atenção para alagamentos:

– Zona Sul, desde às 12h27

– Marginal Pinheiros, desde às 12h27

Queda de granizo:

– Higienópolis, às 12h53

Medidas que podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

– Evite transitar em ruas alagadas;

– Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

– Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

– Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

– Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

– Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.