Cidade de Roma expõe obras de Botero em praças icônicas

ROMA, 10 JUL (ANSA) – A partir desta quarta-feira (10), a cidade de Roma vai exibir oito obras monumentais do artista plástico colombiano Fernando Botero, falecido em setembro de 2023, em locais icônicos da capital da Itália.

Os italianos e turistas que visitam a “cidade eterna” poderão apreciar as esculturas até o próximo dia 1º de outubro nas seguintes praças: Terrazza del Pincio; Piazza del Popolo; Largo San Carlo; Piazza di San Lorenzo in Lucina; Piazza Mignanelli; e na Piazza di San Silvestro.

“A Itália foi o segundo lar do meu pai Fernando Botero e acho que nada poderia ter lhe dado mais prazer do que ver suas esculturas monumentais exibidas no coração desta cidade extraordinária, que influenciou tanto seu trabalho”, declarou a filha do colombiano, Lina, que ajudou a organizar a “mostra” a céu aberto.

Nascido na Colômbia em 19 de abril de 1932, Botero era considerado um dos artistas plásticos mais relevantes da América Latina, cuja obra ficou marcada, sobretudo na escultura e na pintura, pela predominância da figura humana de formas redondas e volumosas.

As mulheres de Botero, retratadas com formas curvilíneas, representam um traço distintivo do artista, tornando-o único no mundo. Além disso, ele criou diversas obras marcadas pelo surrealismo, crítica política, ironia e bom humor, chegando a ter seu estilo próprio batizado como “Boterismo”.

Ao longo da carreira, sua arte pôde ser encontrada em locais de grande visibilidade ao redor do mundo, como a Park Avenue, em Nova York, e a Champs-Élysées, em Paris. (ANSA).