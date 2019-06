Cidade de Pisa ganha museu de navios

PISA, 13 JUN (ANSA) – Após uma pesquisa e restauração que durou 20 anos, a cidade italiana de Pisa irá inaugurar oficialmente no próximo domingo (16) seu Museu de Navios Antigos.

Com cerca de 5 mil metros quadrados, o local terá 47 seções divididas em oito áreas temáticas, onde serão expostos sete navios romanos, datados entre o século III a.C e o século VII d.C.

Além das embarcações, as relíquias encontradas no estaleiro dos Navios Antigos e restauradas no Centro de Restauração de Legno Bagnato serão exibidas.

A cerimônia de abertura terá início às 18h (horário local) e contará com a presença do ministro dos Bens Culturais da Itália, Alberto Bonisoli.

O museu está instalado nos Arsenais de Medici, em Lungarno Ranieri Simonelli, e das 21h às 23h (horário local), poderá ser visitado gratuitamente por ocasião da tradicional luminara de San Ranieri, quando dezenas de milhares de velas acesas emolduram os edifícios históricos da região. (ANSA)