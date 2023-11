Cidade de minas interdita 3ª cachoeira mais alta do país por risco de deslocamento de rocha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 13:17 Para compartilhar:

Um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais nestes tempos de calor intenso, a cachoeira de Tabuleiro foi interditada pela Prefeitura de Conceição de Mato Dentro. Vistorias técnicas indicaram “alto risco de deslocamento de rochas na parte baixa da cachoeira”.

O município busca prevenir um acidente como o que ocorreu em Capitólio (MG) em janeiro de 2022. Na ocasião, o desabamento de um paredão do cânion do Lago de Furnas matou dez pessoas que estavam em lanchas no lago. O peso estimado da rocha que caiu era de 900 toneladas.

Segundo a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, “o poço da parte baixa da Cachoeira do Tabuleiro será fechado por tempo indeterminado para realização de intervenções em áreas de potencial deslocamento de rochas”, disse, em comunicado no dia 13 passado.

A prefeitura informou que o ambiente geológico natural da cachoeira tem processos de movimentos gravitacionais de massa “complexos, intensos, dinâmicos, e com evolução quase que diária”.

Na quinta-feira, 16, nova vistoria foi feita no local. O tenente Wanderson Eduardo Nascimento, comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Lagoa Santa e responsável pela região de Conceição do Mato Dentro, afirmou que há “uma fissura grande no topo da cachoeira”.

“Não sabemos precisar de quanto tempo, porém a fissura não se estende até o outro lado da rocha. Como o pedaço da rocha não está solto, é arriscado tirá-lo, pois pode abalar todo o paredão”, informou. A equipe fará nova vistoria e vai divulgar um segundo laudo.

Prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira disse que o poço só será reaberto após laudos técnicos atestarem a segurança. “O momento é de cautela, continuaremos os trabalhos em conjunto com a empresa especializada, com bombeiros e Defesa Civil.” Segundo ele, há outras 30 cachoeiras da região que ainda podem ser visitadas na área do município.

Mas a visitação na parte alta e em outros pontos da cidade segue permitida – o que pode mudar conforme as condições climáticas. “A cidade, bem como todos os seus atrativos, não está fechada”, disse o prefeito.

A cachoeira de Tabuleiro é a mais alta de Minas e a terceira do Brasil, com queda livre de 273 metros, o que equivale a um prédio de nove andares. A atração natural está no distrito de mesmo nome, a 19 km de Conceição do Mato Dentro e no conjunto da Serra do Espinhaço, a 175 km de Belo Horizonte.

A incidência da luz solar nas rochas faz com que a cachoeira adquira colorações diferentes, formando um paredão multicolorido em tons amarelado brilhante e vermelho opaco, que circundam o poço de 20 metros de profundidade. Na parte alta da cascata, antes da queda, há vários outros poços e quedas d’água, em meio a jardins naturais com orquídeas e bromélias gigantes.

No mesmo local, em 2021, um bloco do topo da cachoeira se soltou próximo à queda d´água. A cachoeira ficou fechada por quatro meses. Estudos mostraram que o fenômeno teve causas naturais.

Em abril de 2022, um relatório técnico sugeriu monitoramento periódico da parede, na tentativa de identificar a evolução de zonas mais suscetíveis a rupturas, com destaque para áreas fragmentadas e fraturas abertas. Novos estudos em 2022 constataram “risco de deslocamento de rochas”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias