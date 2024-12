Cidade da Imagem é inaugurada em João Pessoa com a revitalização de Conventinho 

No último dia 20 de dezembro, João Pessoa (PB) celebrou a entrega das obras de revitalização do Conventinho, um edifício histórico situado no centro da cidade. A construção, que é parte da memória arquitetônica e cultural local, foi transformada no marco inicial da chegada da Cidade da Imagem (CDI), empresa do Grupo Entre, para um projeto que une inovação tecnológica, criatividade e impacto social.

A Cidade da Imagem (CDI) é uma empresa criada para impulsionar a economia criativa, promovendo ações que incluem capacitação profissional, inclusão social e atração de investimentos para o setor audiovisual, moda, gastronomia e outras áreas da cultura. A iniciativa de se estabelecer em João Pessoa é liderada por Sylvia Arone, CEO da CDI, em parceria com a prefeitura da cidade. De acordo com seus idealizadores, o projeto pretende transformar o Nordeste em um polo de referência para a indústria criativa, setor historicamente concentrado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

O Conventinho, que por muitos anos esteve em estado de abandono, passou por uma ampla reforma antes de ser reaberto ao público. Agora, ele abrigará espaços dedicados à formação em audiovisual, tecnologia e economia criativa, como estúdios de produçãol, áreas de ensino e projetos voltados à inclusão, como a capacitação de mulheres e autistas.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Cícero Lucena destacou a importância do projeto para revitalizar o Centro Histórico e gerar novas oportunidades para a população local. “Aqui demonstramos que, de forma concreta, nós, junto com o governo do Estado, e com o Governo Federal, estamos buscando o resgate da história do Centro Histórico de João Pessoa e dar vida para que ele possa ser preservado, também com ocupações de moradias […] Esse centro de criatividade, de economia criativa, cultural, abre espaço para a população poder ter o aprendizado aprimorado”, diz.

Sylvia Arone, CEO da CDI, deu mais detalhes sobre a infraestrutura e planos para o futuro do projeto. “A ideia é trazer um grande movimento linkado com a economia criativa. Então, todas as áreas aqui do Conventinho vão ser transformadas com equipamentos super tecnológicos, desde biblioteca para população, sala de dança e espaços de pós-produção, de áudio, de imagem. A gente vai criar uma fábrica de novelas com Jayme Monjardim. Então, os jovens vão aprender a produção de novela e, quando a novela começar, eles já terão a oportunidade de trabalhar”, explica.

Também esteve presente na inauguração Serge Gas, cônsul geral da França em Recife, que falou sobre a troca entre França e Brasil, antigos parceiros comerciais e culturais. “O impacto é cultural e econômico, cultural porque inclui instituições francesas, isso vai fortalecer o intercâmbio das práticas, do conhecimento e das técnicas culturais entre os dois países, isso já é uma coisa incrível. Mas, nesse projeto também temos intercâmbio de estudantes, então alunos daqui vão para a França, e da França para cá. Isso também vai fortalecer os laços entre os dois países”, reforça.

Entre as ações mais destacadas da CDI, estão parcerias estratégicas com empresas e entidades internacionais, como Canon e o governo francês, que disponibilizam infraestrutura tecnológica e programas educacionais, incluindo aulas gratuitas de francês e oportunidades de intercâmbio. Além disso, a iniciativa já planeja expandir suas atividades com a criação de um complexo cinematográfico na antiga Fábrica Matarazzo, fortalecendo a posição do Nordeste no cenário audiovisual.