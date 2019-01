Cidade baiana de 60 mil habitantes tem 3 apostas que levam a Mega da Virada

Três moradores de Euclides da Cunha, no interior da Bahia, acertaram os números da Mega-Sena da Virada. A cidade, que fica a cerca de 300 km da capital Salvador, tem uma população de 60 mil habitantes e cravou o mesmo número de apostas vencedoras que a maior cidade brasileira: São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, que também teve três jogos ganhadores. As informações são do UOL.

Os números sorteados no concurso 2.110 foram: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33.

No total, foram 52 apostas em todo o Brasil que acertaram as seis dezenas, cada uma ficando com R$ 5.818.007,36. O sorteio, realizado na noite de segunda-feira (31), pagou ao todo um dos maiores prêmios de uma loteria já registrado na história do Brasil: R$ 302.536.382,66.

Só o Rio de Janeiro, com quatro apostas vencedoras, superou Euclides da Cunha e São Paulo. Outras duas são de Belo Horizonte.

Ainda foram premiadas uma aposta em cada uma dessas cidades: Rio Branco, Manaus, Feira de Santana (BA), Mata de São João (BA), Salvador (BA), Valença (BA), Várzea Alegre (CE), Brasília (DF), Bela Vista de Goiás (GO), Jataí (GO), Pedreiras (MA), São Luís, Alfenas (MG), Divinópolis (MG), Martinho Campos (MG), São Sebastião do Paraíso (MG), Corumbá (MS), Costa Rica (MS), Coxim (MS), Almeirim (PA), Itaituba (PA), João Pessoa (PB), Lagoa do Itaenga (PE), Campo Mourão (PR), Curitiba (PR), Angra dos Reis (RJ), Barra do Piraí (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Santo Antônio de Pádua (RJ), Blumenau (SC), Adamantina (SP), Guarujá (SP), Pedreira (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), São Bernardo do Campo (SP), Votorantim (SP).

O ranking dos 17 estados vencedores ficou assim: São Paulo (10 apostas); Rio de Janeiro (8); Bahia (7); Minas Gerais (6); Mato Grosso do Sul (3); Goiás, Pará, Paraná e Maranhão (2); Acre, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Santa Catarina, Pernambuco e Amazonas (1). Três apostas ganhadoras foram realizadas no Portal Loterias Online.

Além das 52 apostas vencedoras, outras 7.688 acertaram a quina (cinco números), faturando R$ 6.644,73 cada um. Nas quadras, foram 303.857 vencedores com prêmio de R$ 240,17 para cada bilhete.

A estimativa do próximo sorteio da Caixa, a ser realizado no dia 2 de janeiro, é de R$ 2 milhões.