Cidade alemã usa limpa-neves em pleno verão

Reutlingen foi atingida por forte tempestade de granizo. Gelo chegou a 30 centímetros de altura em algumas partes do município, que precisou recorrer a veículos removedores de neve.Em pleno verão, veículos removedores de neve tiveram que ser colocados em uso em Reutlingen, no sudoeste da Alemanha, após o município ser atingido por uma forte chuva de granizo.

Autoridades municipais informaram neste sábado (05/08) que uma "tempestade localizada com granizo e chuva forte" varreu a pequena cidade na sexta-feira. Em alguns pontos, o gelo chegou a acumular a uma altura de até 30 centímetros.

O corpo de bombeiros disse que recebeu mais de 120 chamados devido à tempestade repentina.

"As primeiras operações envolveram pessoas presas em seus carros, incapazes de se mover devido ao granizo no chão ou porque as portas [do veículo] não podiam ser abertas", afirmou um porta-voz do centro de resposta a emergências de Reutlingen.

Limpa-neves entraram em ação para remover blocos de pedras de granizo, algumas delas com até 1,8 centímetro de diâmetro, enquanto mais de 250 pessoas, entre voluntários e funcionários da cidade e das equipes de emergência, participaram das operações de limpeza.

Um porta-voz da prefeitura afirmou que gelo e folhas bloquearam o sistema de drenagem da cidade, provocando algumas inundações em estacionamentos subterrâneos, porões e prédios residenciais.

O nível do rio Echaz, que atravessa Reutlingen, subiu 1,5 metro em apenas alguns minutos. Ele chegou a transbordar brevemente, mas não causou grandes danos.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD, na sigla em alemão) explicou neste sábado que a tempestade de granizo que atingiu Reutlingen não é incomum. O problema é que ela se formou um pouco antes de chegar à cidade e se movia muito lentamente na tarde de sexta-feira, fazendo com que muito granizo caísse sobre o município em pouco tempo.

Com menos de 120 mil habitantes, Reutlingen é uma cidade do estado alemão de Baden-Württemberg e está localizada cerca de 40 quilômetros ao sul de Stuttgart, perto das fronteiras da França e da Suíça.

ek (AFP, DPA)

