Cidadãos sírios estão entre vítimas de tiroteio na Suécia

OREBRO, 6 FEV (ANSA) – A embaixada síria em Estocolmo afirmou nesta quinta-feira (6) que há cidadãos do país entre as vítimas do tiroteio ocorrido em um centro educacional na cidade de Örebro, na Suécia, no qual ao menos 11 pessoas morreram, incluindo o atirador.

A informação havia sido divulgada inicialmente pelo jornal Alkompis e confirmada posteriormente pela sede diplomática em uma publicação nas redes sociais.

Na nota compartilhada no Facebook, a embaixada da Síria na Suécia disse estar “enviando suas mais profundas condolências às famílias das vítimas” e expressou seu “apoio e solidariedade ao governo e ao povo sueco”.

Hoje, a polícia sueca também revelou ter encontrado várias armas no centro de educação para adultos em Örebro, onde o agressor, identificado pela imprensa local como Rickard Andersson, de 35 anos, matou 10 pessoas e depois provavelmente cometeu suicídio.

“Encontramos várias armas, são armas longas, ou seja, rifles”, afirmou um porta-voz da polícia à agência de notícias AFP.

Segundo a mídia sueca, citando as autoridades locais, o autor do massacre tinha licença para quatro armas de caça e estava claramente determinado”. Além disso, teria problemas psicológicos, estava desempregado e havia se afastado da família e dos amigos. (ANSA).