Cidadãos da UE no Reino Unido têm último dia para registro

LONDRES, 30 JUN (ANSA) – Esta quarta-feira (30) é o último dia para que os cidadãos da União Europeia façam o registro para continuar morando e trabalhando no Reino Unido, informou o governo de Londres após negar a prorrogação do prazo.

O registro é obrigatório para preservar os mesmos direitos adquiridos antes do processo do Brexit, a saída dos britânicos do bloco europeu, e foi um dos pontos mais discutidos durante as negociações.

A prorrogação do prazo por mais seis meses, até o fim do período de transição que se encerra em 31 de dezembro deste ano, chegou a ser solicitada até mesmo pelo Partido Trabalhista britânico, mas foi rejeitada pelo gabinete de Boris Johnson. A única exceção é uma prorrogação de 28 dias para aqueles que tenham motivos justificados, que incluem doenças e problemas diversos, para o atraso.

Segundo dados apresentados pela oposição, com base em organizações de defesa dos direitos dos cidadãos da UE, há entre 300 mil e 400 mil pessoas que ainda aguardam pela resposta de Londres sobre sua situação.

O cadastro dos cidadãos foi lançado em março de 2019 e, até o fim do último mês de maio, mais de 5,6 milhões de pessoas já tinham regularizado a situação. Ele pode ser solicitado por todos aqueles que moram há mais de cinco anos consecutivos no Reino Unido.

Se o europeu não fizer o cadastro até a meia-noite desta quarta, automaticamente, a pessoa se torna um migrante ilegal e está submetido às penas previstas em lei, além de perder o acesso ao sistema de saúde NHS e não poder mais trabalhar formalmente. Há o risco de expulsão. (ANSA).

