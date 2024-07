Cidadãos correm para incentivar prefeito a perder peso na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/07/2024 - 12:01 Para compartilhar:

VALDOBBIADENE, 15 JUL (ANSA) – Em um gesto de solidariedade, boa parte da comunidade de Valdobbiadene, na região do Vêneto, se uniu para praticar atividade física junto com o prefeito da cidade, Luciano Fregonese, na tentativa de promover a saúde e incentivá-lo em sua jornada para perder peso.

Aos 47 anos, o político italiano não esconde suas dificuldades com o “garfo” e chegou a passar dos 90 quilos para 130. No entanto, ele também tem demonstrado força de vontade para mudar seus hábitos em busca de uma vida mais saudável.

Desta forma, todas as quintas-feiras à noite, moradores correm ao seu lado por vários bairros da cidade símbolo do Prosecco, entre pequenas praças e fileiras de vinhedos. Toda semana, Fregonese oferece um roteiro diferente, levando os participantes a descobrir as belezas naturais e culturais que cercam Valdobbiadene.

Durante a atividade física, os cidadãos, incluindo seus eleitores e outros, aproveitam também para apontar algumas deficiências da administração de Fregonese, como uma falta de poste de luz, um saco de lixo perdido, entre outras.

A corrida noturna, que reunia apenas dezenas de pessoas no início, começou a atrair cada vez mais adeptos, até se formar um grupo de 150, e foi idealizada após um episódio de “body shaming”, um tipo de agressão verbal feita através de comentários depreciativos sobre a aparência física de alguém – altura, peso, forma.

“Há algum tempo me chamaram de barrigudo, escrito em uma parede.

Não me ofendi, depois de 20 anos como administrador, este é o resultado”, contou o prefeito.

Segundo ele, que foi confirmado para seu terceiro mandato, “administrar engorda, obrigações de convívio engordam, longas deliberações com efeitos mortais para os participantes”.

Fregonese assumiu o cargo no município há 10 anos, quando a balança marcava 90 kg. Hoje, ele pesa 130 kg. Em média, entre almoços de negócios e reuniões com apoiadores, acumula cerca de 10 quilos por ano.

Agora, o italiano tem a cidade inteira torcendo por ele e por sua saúde. A iniciativa recebeu feedback positivo e revelou-se muito mais do que apenas uma hora de atividade física semanal.

Em apenas um mês, as corridas e caminhadas coletivas tornaram-se uma referência para a comunidade, independentemente da idade.

