Cidadão saudita é detido após atropelamento em massa em mercado de Natal na Alemanha; ao menos dois mortos e dezenas de feridos

Atropelamento em massa na cidade de Magdeburgo, no leste do país, deixou dezenas de feridos e ao menos dois mortos, segundo autoridades estaduais, que falam em atentado.Um motorista avançou em alta velocidade contra um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburgo, no estado da Saxônia-Anhalt, leste da Alemanha, matando ao menos duas pessoas e deixando várias dezenas de feridos na noite desta sexta-feira (20/12), segundo fontes oficiais.

A polícia ainda não confirmou se se trata de um atentado terrorista.

O suspeito, um médico saudita com especialização em psiquiatria e psicoterapia, foi preso.

O mercado de Natal foi fechado. Socorristas e policiais estão em grande número no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro acelerando em direção à multidão numa via cercada dos dois lados por estandes natalinos, avançando por várias dezenas de metros antes de fazer a curva em frente a um edifício.

Mensagens que teriam sido publicadas por suspeito sugerem perfil crítico ao islã

O saudita suspeito de ter atropelado dezenas de pessoas, identificado pela revista Der Spiegel como Taleb A., deu há alguns dias uma entrevista a um blog americano anti-islã.

Nela, o homem acusou a Alemanha de promover uma "operação secreta" para "perseguir" ex-muçulmanos sauditas e "destruir suas vidas", ao passo em que concedia asilo a sírios jihadistas, relatou a revista.

Taleb A. teria por muitos anos aconselhado mulheres que queriam fugir da Arábia Saudita, e mantinha uma página na internet com informações sobre o sistema de asilo alemão.

Em novembro, ainda segundo a revista, ele postou nas redes sociais que a "Alemanha precisa proteger suas fronteiras contra a imigração ilegal", e acusou a ex-chanceler federal Angela Merkel de perseguir com sua política de refúgio um plano para "islamizar a Europa" – uma tese frequentemente defendida por radicais de ultradireita.

Desde o ano passado, a Alemanha vem endurecendo sua política de migração, tornando-a especialmente restritiva para refugiados. Recentemente, após a queda do ditador sírio Bashar al-Assad, o país suspendeu a concessão de asilo a sírios.

Outro vídeo publicado pelo suspeito é repleto de mensagens desconexas, que sugerem paranoia, como uma afirmação de que a polícia roubaria cartas dele.

Veja imagens do entorno do mercado de Natal

Reações na Alemanha ao atropelamento em massa em Magdeburg

Olaf Scholz, chanceler federal da Alemanha: "As notícias que vêm Magdeburgo sugerem o pior. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Estamos ao seu lado e ao lado do povo de Magdeburgo. Meus agradecimentos às dedicadas equipes de resgate nessas horas de ansiedade."

Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha: "A expectativa de um Natal tranquilo foi abruptamente interrompida pelos acontecimentos de Magdeburgo. O contexto desse terrível crime ainda é investigado. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Agradeço a todos os serviços de resgate por seus esforços."

Friedrich Merz, líder da conservadora União Democrata Cristã (CDU) e candidato à chancelaria na eleição de fevereiro: "É uma notícia devastadora que vem de Magdeburgo. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Agradeço a todos os serviços de emergência que estão cuidando dos feridos no local", escreveu Merz na rede X.

Alice Weidel, líder do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) e candidata à chancelaria: "As imagens de Magdeburgo são chocantes! Meus pensamentos estão com os enlutados e feridos. Quando essa loucura vai acabar?", escreveu Weidel na rede X.

Robert Habeck, líder dos Verdes e vice-chanceler da Alemanha: "Notícia terrível que vem Magdeburgo, onde as pessoas queriam passar o período do Advento em paz e em comunidade. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Gostaria de agradecer a todos os serviços de emergência no local, que estão fazendo tudo o que podem para ajudar e esclarecer o que aconteceu."

Annalena Baerbock, ministra das Relações Exteriores da Alemanha: "As imagens de Magdeburg me abalaram profundamente. Para as famílias e amigos que queriam passar um tempo juntos no mercado de Natal, nada mais é como antes. Minhas mais profundas condolências às vítimas e suas famílias. Meus agradecimentos aos socorristas."

Christian Lindner, líder do Partido Liberal Democrático: "Em Magdeburg, várias pessoas foram vítimas de um ataque mortal. As imagens me provocaram choque. Estou pensando nas vítimas, em suas famílias e nos serviços de emergência no local."

Ministra alemã do Interior promete ajuda com investigações

A ministra do Interior, Nancy Faeser, prometeu que sua pasta ajudará com as investigações do atropelamento em massa em um mercado de Natal em Magdeburgo.

"Os órgãos de segurança vão apurar", prometeu após telefonema com a responsável pela segurança a nível estadual, Tamara Zieschang, garantindo que eles terão "toda ajuda possível da União".

O BKA, a Polícia Federal alemã, está apoiando os órgãos estaduais.

ra (ots)

Autoridades manifestam consternação

O presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou o ataque em sua conta no X.

"Meus pensamentos estão com as vítimas, os feridos e suas famílias. A França compartilha a dor do povo alemão e expressa sua total solidariedade."

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, publicou na rede social que ficou "profundamente chocada" com o ataque "brutal".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou o atropelamento em massa de "brutal e covarde" e afirmou que o ato "deve ser investigado e punido severamente".

sf/ra (ots)

Cidade de Magdeburgo divulga número atualizado de vítimas: 2 mortos e 68 feridos

As autoridades municipais de Magdeburgo divulgaram uma lista atualizada de vítimas do atropelamento em massa no mercado de Natal.

A cidade menciona dois mortos, 15 pessoas gravemente feridas, 37 com ferimentos de gravidade média e 16 com ferimentos leves.

Ao todo, 100 bombeiros e 50 membros de equipes médicas foram deslocados para o local.

Algumas das vítimas mais graves estão sendo levadas de helicóptero para a próxima grande cidade da região, Halle (Saale), dado que os hospitais locais estão sobrecarregados, informou a emissora regional MDR.

jps/ra (ots)

Scholz vai viajar para Magdeburgo no sábado

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, vai se deslocar para Magdeburgo no sábado. "O chanceler virá amanhã e avaliará a situação conosco”, disse o governador da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff. “E posso imaginar que, devido à gravidade desse ataque, o procurador-geral federal também vai se envolver."

jps/ra (ots)

Mais detalhes sobre suspeito detido

O governador da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, divulgou mais detalhes na noite desta sexta-feira (20/12) sobre o suspeito que foi detido após o atropelamento em massa em Magdeburgo.

Haseloff confirmou que se trata de um cidadão saudita de 50 anos. Segundo o político, ele vive na Alemanha desde 2006 e tem especialização em psiquiatria. Ainda de acordo com o governador, ele reside em Bernburg, que fica ao sul de Magdeburgo, a menos de 50 quilômetros de distância.

Segundo o governador Haseloff, as investigações preliminares indicam que o suspeito agiu sozinho no episódio.

jps/ra (ots)

Cidadão saudita de 50 anos é detido após atropelamento em massa

Fontes policiais ouvidas pela revista Der Spiegel indicam que um cidadão da Arábia Saudita está sob custódia das autoridades de Magdeburgo após o atropelamento em massa que ocorreu no mercado de Natal da cidade.

Segundo as emissoras WDR e NDR, o suspeito tem 50 anos e usou um carro alugado para cometer o crime.

Autoridades de segurança não tinham até então informações de que o homem pudesse ser um radical islamista.

jps/ra (ots)

Berlim lembrou mortos em ataque a mercado de Natal um dia antes de atropelamento em Magdeburgo

O atropelamento em massa em Magdeburgo trouxe memórias do ataque a um mercado de Natal em Berlim em 2016.

Um dia antes, na quinta-feira (19/12), exatamente oito anos depois do ataque na capital alemã, uma cerimônia na Igreja Memorial do Kaiser Guilherme relembrou os 13 mortos no ataque, executado por um radical islâmico que avançou com um caminhão roubado contra o mercado instalado em frente à igreja.

"Este dia é uma advertência para nós. O terror e a brutalidade, seja qual for o nome, não devem ter poder sobre nós, nem o medo que destrói toda a liberdade", alertou na cerimônia o bispo luterano Christian Stäblein durante a cerimônia, que contou com políticos locais e parentes das vítimas. Os sinos da igreja tocaram 13 vezes em homenagem aos mortos no atentado.

jps/ra (ots)

Porta-vozes regionais falam em suspeita de atentado

O atropelamento em massa em um mercado de Natal na cidade de Magdeburgo, no estado da Saxônia-Anhalt, está sendo tratado pelas autoridades inicialmente como suspeita de atentado, informaram porta-vozes dos governos municipal e estadual.

ra (ots)

Números conflitantes sobre vítimas

Diferentes números sobre o atropelamento em massa têm sido divulgados pela imprensa alemã. O tabloide Bild e o jornal Volksstimme, de Magdeburgo, chegaram a citar que pelo menos 11 pessoas teriam morrido. O Volkstimme também informou que pelo menos 60 pessoas ficaram feridas.

Já o governo do estado da Saxônia-Anhalt, onde fica Magdeburgo, confirmou oficialmente até o momento duas mortes – um adulto e uma criança. As autoridades municipais também citaram pelo menos 70 feridos – sendo que 15 sofreram ferimentos graves.

jps/ra (ots)

Vídeos que mostram atropelamento em massa se espalham nas redes sociais

Publicações no X e no Telegram indicam que o atropelamento em massa em Magdeburgo foi registrado por câmeras. As imagens não foram verificadas por veículos da imprensa alemã, mas a revista Der Spiegel indica que elas são consistentes com os arredores do mercado de Natal da cidade.

Um vídeo, aparentemente registrado por uma câmera de segurança, mostra uma SUV preta avançando em alta velocidade numa das passagens do mercado, que estava lotada de frequentadores. As imagens mostram dezenas de pessoas sendo derrubadas; o veículo continua avançando sem reduzir a velocidade.

Outras imagens, aparentemente registradas logo depois, mostram pessoas deitadas no chão sendo acudidas por outros frequentadores.

jps/ra (ots)

Chanceler Scholz se pronuncia sobre atropelamento em massa em Magdeburgo

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, se pronunciou sobre o atropelamento em massa no mercado de Natal de Magdeburgo, no leste alemão.

"As notícias que vem Magdeburgo sugerem o pior. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Estamos ao seu lado e ao lado do povo de Magdeburgo. Meus agradecimentos às dedicadas equipes de resgate nessas horas de ansiedade."

jps/ra (ots)

Atentado a mercado de Natal em Berlim matou 13 em 2016

O atropelamento coletivo em Magdeburg acontece um dia depois do aniversário de oito anos do atentado terrorista ao mercado de Natal de Breitscheidplatz, em Berlim, que deixou 13 mortos. Na noite de quinta-feira, a Igreja Memorial Imperador Guilherme, que fica na praça do atentado, sediou um evento em homenagem às vítimas.

Na noite de 19 de dezembro de 2016, um islamista invadiu o mercado de Natal com um caminhão, que ele roubara de um caminhoneiro que ele matou. Além dos mortos, mais de 60 pessoas ficaram feridas.

O terrorista conseguiu fugir, mas morto preso quatro dias depois em uma troca de tiros com a polícia em Milão, na Itália.

ra (ots)