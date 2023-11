‘Cidadão brasileiro’, Hamilton projeta aprender português e fala em ter namorada brasileira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 20:06 Para compartilhar:

O piloto Lewis Hamilton afirmou nesta quarta-feira que pretende ampliar os laços com o Brasil no futuro. No país para a disputa do GP de São Paulo de Fórmula 1, o britânico destacou que pisou no Brasil nesta manhã pela primeira vez desde que recebeu o título de cidadão honorário do País, em novembro do ano passado. E avisou que quer passar mais tempo em solo brasileiro no futuro.

“Em algum momento, tenho que aprender um pouco de português, morar aqui um tempo e, quem sabe, arrumar uma namorada brasileira”, brincou o piloto, em evento da Petronas, uma das patrocinadoras da Mercedes. “Esta é uma grande cidade, tem muita coisa legal aqui. Quero passar mais tempo no Brasil no futuro. Quero conhecer melhor e mais profundamente o País, principalmente a cultura. Gosto da diversidade do País.”

Como de costume, o britânico foi bem recebido pelos fãs brasileiros. Ele até falou em tom de piloto representante da casa ao projetar a corrida de domingo, no Autódromo de Interlagos. “Cheguei hoje cedo. É a primeira vez que volto ao Brasil desde que recebi o título de cidadão honorário. Essa é uma das corridas mais incríveis da temporada. Mal posso esperar para ir para a pista. Espero poder representar vocês da melhor forma possível”, declarou.

Hamilton chega ao Brasil pensando em novo pódio em Interlagos, onde já venceu três vezes. O inglês apresenta forte reação nesta reta final da temporada, com dois segundos lugares consecutivos nas últimas etapas, apesar de um deles ter sido anulado por irregularidades no assoalho de sua Mercedes. Ele briga pela vice-liderança do Mundial de Pilotos, 20 pontos atrás do mexicano Sergio Pérez, e também pretende assegurar a Mercedes na segunda colocação no Mundial de Construtores.

“Tive o privilégio de vencer aqui duas ou três vezes, mas 2021 foi uma das melhores corridas da minha vida. Tê-la vencido aqui no Brasil foi, para mim…”, disse Hamilton, antes de mencionar o ídolo Ayrton Senna. “Ter assistido ao Ayrton ao longo dos anos foi tão surreal, principalmente vindo de onde eu vim. Nosso foco agora é trabalhar juntos.”

A última vitória de Hamilton na capital paulista aconteceu justamente em 2021, quando ele brilhou na corrida sprint, mas foi desclassificado. Acabou largando em 10º na prova principal e terminou com o troféu de vencedor. O inglês sonha em repetir a dose. Ele avisou que os obstáculos da Mercedes, como de costume nesta temporada, serão os carros da Red Bull, equipe que não costuma brilhar em Interlagos.

“Nosso foco agora é trabalhar juntos, George (Russell) e eu temos trabalhado duro com todos na equipe. (Um eventual segundo lugar no Mundial) Seria um testemunho das pessoas incríveis com que trabalhamos. Nós começamos o ano com um carro bem difícil, então não estar tanto atrás… Sei que, em termos de pontos, estamos muito atrás. Mas (não é tão ruim) estar no segundo lugar, competindo com a Ferrari”, declarou.

