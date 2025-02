Cidadania estuda fusão com PSD, mas sem envolvimento do PSDB

O Cidadania entrou na roda de partidos que estudam a possibilidade de fusão e quer iniciar negociações com o PSD. A informação foi confirmada por duas fontes das legendas ao site IstoÉ.

Uma conversa preliminar já foi realizada entre os membros do Cidadania e o presidente do PSD, Gilberto Kassab. As negociações estão em fase inicial, mas devem avançar nas próximas semanas.

O partido, comandado por Comte Bittencourt, impõe apenas uma condição para fechar o acordo: negociar a fusão fora do escopo do PSDB. Ambos os partidos formaram uma federação, mas, na avaliação dos correligionários, o Cidadania precisa tomar as rédeas de seu futuro.

O PSDB é outro partido que negocia uma fusão com o PSD. As negociações com Kassab avançaram, mas a cúpula tucana ainda está dividida sobre o assunto. Enquanto o presidente da legenda, Marconi Perillo, defende a fusão com Gilberto Kassab, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) apoia a união com o MDB, capitaneado por Baleia Rossi (SP).