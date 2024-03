Cidadã russa sequestrada no nordeste do México é libertada

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/03/2024 - 15:24 Para compartilhar:

Uma mulher russa que estava viajando pelo nordeste do México e teria sido sequestrada foi libertada, anunciaram a embaixada e as autoridades do estado de Tamaulipas neste domingo (17).

A mulher, cuja identidade não foi revelada, “foi libertada sem pagar aos sequestradores o resgate solicitado” e permanece na delegacia da cidade de Reynosa (Tamaulipas), fronteiriça com os Estados Unidos, segundo detalhes da delegação diplomática em uma mensagem no X.

Ela foi resgatada por pessoal da unidade de combate ao sequestro do Ministério Público de Tamaulipas por volta das 23h00 locais de sábado, informou a Assessoria de Segurança estadual em suas redes sociais.

Esse organismo indicou que ela “se encontra em boas condições de saúde”, porém não forneceu detalhes sobre as circunstâncias de sua libertação ou quem foram seus sequestradores.

O sequestro ocorreu quando a mulher viajava em um veículo da cidade de Monterrey (estado de Nuevo León, nordeste) até Reynosa “acompanhada de seus conhecidos mexicanos”.

A embaixada russa agradeceu as autoridades locais e a Secretaria de Relações Exteriores do México “por sua colaboração na liberação”.

Tamaulipas e outras regiões de fronteira do México são seriamente afetadas pelos cartéis do crime organizado dedicados ao narcotráfico e outros crimes, como o sequestro e a extorsão.

O estado também é uma rota muito utilizada por migrantes sem documentados que tentam cruzar para os Estados Unidos.

Em março do ano passado, supostos membros do Cartel do Golfo sequestraram quatro americanos na cidade de Matamoros, também em Tamaulipas, em um incidente violento que resultou na morte de dois deles.

A violência em Tamaulipas é principalmente resultado dos constantes confrontos entre os grupos criminosos que disputam as lucrativas rotas de tráfico de drogas para os Estados Unidos.

