Cidadã americana, Nivea Stelmann faz desabafo sobre xenofobia nos EUA

A atriz Nivea Stelmann, de 50 anos, usou seu Instagram para falar sobre a vida nos Estados Unidos — onde mora com o marido, Marcus Rocha, e os filhos, Miguel e Bruna. A atriz destacou que, apesar dos benefícios, a vida no exterior também pode ser acompanhada de xenofobia.

“As pessoas pensam assim, ela está morando lá nos Estados Unidos, vida boa… Falam: ‘Ficam aí mesmo, não vem para cá, não’. As pessoas se esquecem que a gente tem um vínculo emocional muito grande. Sou brasileira antes de ser americana. Conquistei esse direito de ser americana, mas meu coração é brasileiro”, afirmou ela, que ganhou o título de cidadã americana em 2023.

Stelmann também mencionou o preconceito enfrentado por falar inglês com sotaque: “Você fala inglês com sotaque e eles já olham para a minha cara e de outros latinos com um ‘hum’ […] Se você vai ao médico, eles pedem para você botar qual é a sua raça. Acho um absurdo! É para te separar mesmo. Também existe muito bullying na escola e na vida!”.

Nivea criticou o aumento da xenofobia durante o governo de Donald Trump, que endureceu políticas imigratórias. “Agora com essa questão imigratória que está supercomplicada… Gente, estou apavorada porque tem muita gente indo embora de medo […] Os imigrantes estão como na pandemia, ‘fiquem em casa se puder'”, relatou.

A atriz também expressou empatia pelos imigrantes ilegais que enfrentam situações críticas. “Fizeram errado? Fizeram, mas, cara, que horror, que pânico! Então, falo de novo, você que está no Brasil, não venha ilegal”, alertou.

A polêmica intensificou-se após a ordem de Trump para transferir imigrantes ilegais para a prisão de Guantánamo, em Cuba, com capacidade para abrigar cerca de 30 mil pessoas sem documentos.