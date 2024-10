Cid Moreira: jornalista quebrou protocolo do Jornal Nacional; relembre

Luciana Mastrorosai Luciana Mastrorosa - https://istoe.com.br/autor/luciana-mastrorosa/ 03/10/2024 - 9:38 Para compartilhar:

Em reportagem do Memória Globo, Cid Moreira contou que gostava muito de ocupar a bancada do Jornal Nacional, uma posição privilegiada do jornalismo brasileiro. Especialmente quando precisava narrar notícias emocionantes.

Em 1987, Moreira lembra que se aventurou e quebrou o protocolo rígido do programa da Globo, na ocasião da morte do poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade.

“Gosto mais das notícias de grande impacto, de emoção, porque eu tenho sensibilidade para passar isso, e consegui passar durante todos esses anos. Quando o Drummond morreu, fizemos um ‘boa noite’ diferente. No final do jornal, sussurrei: ‘E agora, José?’ Ninguém esperava isso. Fizeram uma fila para me cumprimentar, e até hoje me sinto honrado”, lembrou ele.