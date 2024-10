Cid Moreira fez sucesso ao narrar a Bíblia após deixar Jornal Nacional

Luciana Mastrorosai Luciana Mastrorosa - https://istoe.com.br/autor/luciana-mastrorosa/ 03/10/2024 - 9:39 Para compartilhar:

Após deixar a bancada do Jornal Nacional, Cid Moreira embarcou em uma empreitada religiosa: narrou a Bíblia. Primeiro, dedicou-se à gravação de salmos bíblicos até que, em 2011, cumpriu seu objetivo de gravar a Bíblia por inteiro.

Os CDs com sua locução do livro sagrado do cristianismo se tornaram um grande sucesso e chegaram a vender milhões de cópias.

“Quando deixei a bancada do jornal, abriu-se uma lacuna e eu não sabia o que fazer. Recebi o convite para gravar o novo testamento. Gravei e na sequência foram surgindo outros convites. Foi um grande sucesso e eu me perguntei: por que não gravar a bíblia toda? Levei seis anos gravando e hoje se não fosse essa ideia minha, não teríamos a bíblia gravada”.