Cid Moreira conquistou público com voz inconfundível e bordões históricos; relembre a carreira do jornalista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 10:10 Para compartilhar:

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Ele estava internado para tratar um quadro de pneumonia. Paulista de Taubaté, Cid vivia com sua terceira esposa, Fátima Sampaio, e deixou os filhos, Roger e Rodrigo.

Conhecido por sua voz grave e empostada, o jornalista começou sua vida profissional na rádio Difusora da sua cidade natal. Na época, com 15 anos, ele atuava como contador, mesmo antes de se formar. Graças à sua voz incomum e singular, foi convidado para ser locutor e nunca mais parou.

Chegou a obter o diploma de contador, mas logo em seguida ingressou na rádio Bandeirantes, em 1947, para emprestar sua voz a diversas atrações. Até esbarrou na política, como locutor oficial de Ademar de Barros (na época, um dos donos da Band) para as eleições estaduais em São Paulo, naquele mesmo ano.

+ ‘Ele estava cansado’, diz esposa de Cid Moreira sobre últimos dias do jornalista

Sempre atuando na narração, passou pela rádio Mayrink Veiga e também pela TV Excelsior. Em 1969, deu início a um dos marcos de sua carreira: tornar-se apresentador – âncora – do Jornal Nacional, da rede Globo, posto que ocupou até 1996. À frente do Jornal Nacional, Cid Moreira repetiu seu clássico “boa noite” cerca de oito mil vezes ao longo de 26 anos, desde a estreia do telejornal.

Em 2010, teve sua biografia “Boa Noite – Cid Moreira, a Grande Voz da Comunicação do Brasil” (editora Prumo) publicada. O livro foi escrito por sua mulher, a também jornalista Fátima. Ainda nesse ano, Cid ganhou ainda mais fama após gravar uma vinheta divertida como nome da bola da Copa – “Jabulaaani” – para a Copa do Mundo da África do Sul, que até hoje é assunto nas redes sociais.

Narração

Além de âncora de telejornal e locutor, Cid Moreira também se dedicou à gravação de álbuns em que narrava salmos e outros trechos da Bíblia.

Em 2001, o jornalista lançou uma coleção de 11 CDs em que ele narrava todo o Novo Testamento da Bíblia. Em entrevista ao “Conversa com o Bial”, da Globo, Cid contou que o projeto já havia batido a marca das 50 milhões de unidades vendidas, contrariando a expectativa inicial do produtor, que não o considerava vendável.

Além da narração de textos cristãos, o comunicador também se aventurou no cinema narrando o filme “2 Filhos de Francisco”, de 2005, que conta a história da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano.

Em 2023, o jornalista se desafiou no universo da dublagem com o filme “Tudo por um Furo”, que conta a história de um grupo de jornalistas recrutado para montar um canal de notícias que fica no ar 24 horas por dia.