Cid Gomes se filia ao PSB e isola ainda mais o irmão Ciro

O senador Cid Gomes confirmou a sua filiação ao PSB neste domingo, 4. O movimento selou um isolamento ainda maior do irmão, Ciro, que permanece no PDT.

O senador pelo Ceará mostrou força política ao levar 41 prefeitos juntos com ele para o partido, 34 deles sendo do PDT. A ex-governadora do Ceará Izolda Cela foi uma das que acompanhou Cid para o novo partido. Ivo Gomes, prefeito de Sobral e o outro irmão de Cid, também se filiou ao partido.

O ministro da educação Camilo Santana (PT) esteve presente na celebração e subiu ao palco junto com Cid. Santana foi governador do estado entre 2015 e 2022, sucedendo Cid. No momento do discurso, o senador chamou o ministro da educação de irmão.

“Quando eu procurei Camilo para ser o governador, não era para ser capacho meu. […] Eu procurei para ele ser um governador de estado melhor do que eu. E digo sem problema de vaidade: Camilo é hoje a maior liderança de estado do Ceará e eu me orgulho disso”, colocou.

A única menção a Ciro foi em tom de piada, quando Cid afirmou que foi o “maior” governador que o Ceará já teve por medir 1m84. Depois, afirmou que Ciro foi um “grande governador”.

