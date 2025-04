Cicloturismo na Itália oferece imersão autêntica no interior

BOLONHA, 2 ABR (ANSA) – Com a chegada da primavera na Itália, florescem propostas de norte a sul pelo Belpaese para quem ama fazer turismo sobre duas rodas. As regiões da Emilia-Romagna, Úmbria e Calábria reúnem itinerários exclusivos que oferecem belezas naturais e históricas, além, é claro, de boa comida.

A Ciclovia del Sole, entre Mirandola e Bolonha, na Emilia-Romagna, norte do país, é perfeita para iniciantes por ser totalmente plana. Pertencente a um trecho ferroviário da linha Verona-Bolonha, a rota, com 50 quilômetros de extensão, atravessa lindas paisagens do interior da região, famosa a nível internacional por suas excelências gastronômicas.

Entre campos cultivados, cursos d’água e vilarejos, pedalar pela Ciclovia del Sole é entrar em contato com locais ricos de história e tradição, como Mirandola, San Felice sul Panaro, Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, antes de chegar à capital regional. Entre uma cidade e outra, a dica é não perder as delícias locais, que vão dos tortellini ao gnocco frito com salame típico, além de se refrescar com o espumante Lambrusco.

No coração da Itália, o Anello di Perugia, na Úmbria, é um percurso para ciclistas um pouco mais experientes, com dificuldade média. Com 38 quilômetros de extensão e 906 metros de desnível, boa parte do itinerário é asfaltado, alternando trechos imersos na natureza com ruas da cidade medieval, que contam séculos de história.

Nesta rota, é possível respirar a verdadeira atmosfera de Perúgia, admirar suas vistas espetaculares e se entregar ao seu encanto através de lugares icônicos como a Fontana Maggiore, a Catedral de Perúgia e a sugestiva Rocca Paolina. Já sabor local pode ser encontrado nos gnocchi al sugo d’oca, nos umbricelli al rancetto e também em seus chocolates.

A Ciclovia dei Parchi na Calábria, extremo sul da Bota, é aconselhada para ciclistas muito experientes. Com 545 quilômetros, se divide entre vilarejos e trechos da cordilheira dos Apeninos, percorrendo quatro áreas protegidas: o Parque Nacional do Pollino, em Sila; o Parque Natural Regional das Serras e o Parque Nacional do Aspromonte.

A ciclovia calabresa oferece 12 trechos em estradas com pouco tráfego, mas com desnível bem acentuado. Além de belezas como o lago Angitola, no Parque das Serras, o percurso, vencedor do Prêmio Italiano de Estradas Verdes 2021 e do Oscar do Ecoturismo 2024, é uma ótima oportunidade para vivenciar a Calábria pelo paladar, com salames artesanais, queijo caciocavavallo de Ciminà, além da famosa nduja e das frutas e verduras cultivadas nas montanhas. (ANSA).