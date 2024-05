Ciclone tropical atinge costas do Quênia e da Tanzânia após enchentes mortais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/05/2024 - 9:48 Para compartilhar:

Chuvas torrenciais e ventos fortes açoitaram as regiões costeiras do Quênia e da Tanzânia neste sábado (4), os primeiros efeitos de um ciclone que ameaça agravar o caos nestes dois países do leste da África, já atingidos por enchentes mortais.

Cerca de 400 pessoas morreram no leste da África desde março e dezenas de milhares foram deslocadas pelas chuvas torrenciais que provocaram inundações e deslizamentos de terra, devastando casas e destruindo estradas e pontes.

O departamento meteorológico do Quênia informou neste sábado que os efeitos do ciclone tropical Hidaya já são sentidos em alto-mar, com ventos superiores a 75 km/h e ondas superiores a 2 metros.

As chuvas ao longo da costa deverão começar no domingo e intensificar-se nos dois dias seguintes, alertou.

“As observações atuais sugerem que o ciclone tropical Hidaya atingiu a costa da Tanzânia. Mas há outra depressão em desenvolvimento”, acrescentou.

As autoridades tanzanianas não confirmaram imediatamente as informações.

No seu último boletim deste sábado, a autoridade meteorológica da Tanzânia notou ventos e chuvas fortes ao longo da costa durante a noite.

Na região de Mtwara, 75,5 mm de chuva caíram em 12 horas, enquanto a precipitação média para o mês de maio é de 54 mm.

A agência tanzaniana pediu aos moradores que vivem em áreas de risco e às pessoas que trabalham na área marítima que tomem “precauções máximas”.

A temporada de ciclones no sudoeste do Oceano Índico normalmente vai de novembro a abril e traz uma dúzia de tempestades a cada ano.

