Ciclone no Rio Grande do Sul: helicóptero resgata morador e cachorro ilhados

O resgate de um homem e de um cachorro que estavam ilhados após a passagem do ciclone extratropical pela costa do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 16, expõe o drama dos moradores das áreas afetadas e o desafio das equipes de busca e salvamento. Um vídeo compartilhado pelo governo gaúcho nas redes sociais mostra o momento em que o morador e o vira-lata caramelo são içados de helicóptero por uma equipe da Brigada Militar.

O resgate foi realizado pelo batalhão de aviação da Polícia Militar gaúcha em Lindolfo Collor, município de 6,1 mil habitantes do Vale dos Sinos, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre. “Resgate emocionante ocorreu nesta sexta”, dizia a publicação.

No vídeo, um agente suspenso e com equipamento de proteção deixa o animal dentro do helicóptero e ajuda o morador, igualmente içado, a entrar na aeronave. Abaixo, a área aparece amplamente alagada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 2,3 mil pessoas precisaram ser resgatadas de residências, unidades de saúde e outros espaços inundados, ilhados ou em risco. Foram atendidas mais de 1,5 mil ocorrências.

O Rio Grande do Sul confirmou neste sábado, 17, a quinta morte relacionada à passagem do ciclone extratropical pela costa do Estado. Equipes fazem buscas por ao menos 11 desaparecidos. A prioridade neste momento é atender aos moradores ilhados na região metropolitana de Porto Alegre, especialmente no Vale dos Sinos, e no litoral norte.

De acordo com a Defesa Civil, mais de 2,2 mil desabrigados e 282 desalojados foram atendidos em 39 municípios. Além disso, foram registrados deslizamentos, enxurradas, inundações e quedas de pontes e outras ocorrências que dificultam o acesso a áreas atingidas. Algumas estruturas foram interditadas por risco de colapso.

Os óbitos confirmados ocorreram nos municípios de São Leopoldo (com duas vítimas), Gravataí e Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, e Maquiné, no litoral norte. A última confirmação foi a morte de um homem de 29 anos em Gravataí, com suspeita de afogamento, segundo a Defesa Civil. Nove desaparecidos são procurados em Caraá, também no litoral norte, e outros dois em Maquiné.

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para risco de deslizamentos e inundações diante das cheias dos Rios Caí, Sinos, Gravataí e Guaíba. Moradores de diferentes cidades estão desabrigados, desalojados e ilhados. O funcionamento de serviços públicos, escolas e eventos também foi interrompido, suspenso ou afetado.

Mais de 120 mil residências seguiam sem fornecimento de energia elétrica até as 9 horas deste sábado, segundo a CEEE-Equatorial, responsável pelo serviço. Do total, 100 mil estão na Grande Porto Alegre e 20 mil no litoral norte.

Na noite de sexta-feira, o governo Eduardo Leite (PSDB), visitou Maquiné e disse que a prioridade é “encontrar os desaparecidos e salvar pessoas que possam ainda estar ilhadas por causa das inundações”. “Paralelamente a isso, vamos avaliar danos em pontes, estradas e moradias para que possamos atuar na recuperação destas estruturas”, completou, em postagem em rede social.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou na sexta-feira para o governador gaúcho. Uma comitiva com os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, chegou neste sábado ao Estado e irá visitar municípios atingidos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de anunciar ações conjuntas. “Falamos com os governadores, com os prefeitos, as nossas equipes estão mobilizadas”, declarou Góes em rede social.

