Ciclone na Argentina ameaça RS com chuvas e rajadas de vento

Da Redação 08/05/2024 - 10:27

O estado do Rio Grande do Sul deverá ser atingido por mais chuvas devido à formação de uma frente fria entre o sul do Brasil, Uruguai e Argentina, associada a um ciclone que se surge no mar entre a costa uruguaiana e a província argentina de Buenos Aires, de acordo com o Climatempo.

Ainda segundo a agência, mesmo não passando pelo estado, o ciclone extratropical poderá provocar rajadas de vento de até 100km/h em diversas regiões gaúchas.

A Defesa Civil do estado divulgou às 09h12 desta quarta-feira, 8, que subiu para 95 o número de mortes pelo temporais, 128 pessoas estão desaparecidas, 372 feridas, 158.992 desalojadas e 66.434 abrigadas. Além disso, ao todo, 414 municípios foram afetados.

O Climatempo ainda informou que, além das fortes chuvas, há possibilidade de queda de granizo.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de que nesta quarta-feira, 8, a chuva pode chegar a 50 milímetros em 24h, com ventos de até 60km/h.

Por meio de um vídeo divulgado no Instagram, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que o perídio difícil do clima continua, com possibilidade de temporais generalizados para os próximos dias, rajadas de vento e tempestades baixas.

