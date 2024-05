Ciclone extratropical provoca ventos fortes e gera alerta do litoral do RS ao RJ

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 7:51 Para compartilhar:

Um ciclone extratropical que está se formando em alto-mar pode provocar ventos de até 80km/h entre o litoral do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, a partir da manhã desta terça-feira, 28.

O estado gaúcho é atingido, há quase um mês, por temporais que causaram enchentes que afetaram mais de 400 municípios. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que no extremo sul do Rio Grande do Sul os volumes de chuva podem chegar a 80 mm.

A Defesa Civil do estado emitiu um alerta sobre o risco de elevação dos níveis dos lagos e da Laguna, com possibilidade de ressaca nas regiões costeiras.

Há previsão de chuva fraca e isolada na região metropolitana de Porto Alegre, por conta do deslocamento do ar, e a sensação de será de frio pois os termômetros podem ficar entre 9°C e 13°C nesta terça-feira.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para ventos fortes, que podem elevar o nível do lago Guaíba, além de provocar corte de energia e queda de árvores e postes.

Ainda segundo o Inmet, o deslocamento desse sistema de baixa pressão pode atingir a parte do Sudeste e Centro-Oeste do País. Por conta dessa previsão, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para o litoral paulista, e ressaltou que esta terça-feira será marcada por nebulosidade em todo o estado.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, informou que devem ocorrer chuviscos, mas, ao longo do dia, o tempo pode melhorar e o sol aparecer entre muitas nuvens.

A massa de ar polar que se encontra no Sudeste mantém as temperaturas baixas, com os termômetros variando entre mínima de 15°C e a máxima de 21°C na capital de São Paulo.