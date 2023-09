Ciclone extratropical mata ao menos 4 no RS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 05 SET – Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 200 ficaram desalojadas em decorrência de fortes chuvas e ventanias provocadas por um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.

O norte do estado e a Serra Gaúcha foram as regiões mais afetadas na última segunda-feira (4).

Duas pessoas morreram presas em um veículo arrastado por uma correnteza em Ibiraiaras, segundo informou a Defesa Civil. Em Mato Castelhano, um indivíduo faleceu ao tentar atravessar um rio em uma caminhonete. A quarta vítima é um homem atingido por uma descarga elétrica em Passo Fundo.

Já na região do Vale do Taquari, no centro do estado, pessoas aguardavam nos telhados de suas casas para ser resgatadas por helicópteros até a manhã desta terça-feira (5).

Em julho, outro ciclone extratropical já tinha castigado os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. (ANSA).

