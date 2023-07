Ciclone extratropical gera estragos em estados do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 13 LUG – Um ciclone extratropical causou estragos nos estados de Santa Catarina, onde o aeroporto da capital Florianópolis continua fechado devido a um avião que derrapou, e Rio Grande do Sul.

Às 6h30 da manhã de hoje, permaneciam suspensas as atividades no aeroporto de Florianópolis devido a um avião da Latam que derrapou na tarde ontem com 172 passageiros e sete tripulantes a bordo, os quais não sofreram ferimentos.

Fortes chuvas e ventos foram registrados entre ontem e a madrugada de hoje em vários municípios catarinenses, com danos em rodovias e árvores derrubadas.

Em Chapecó, há ruas inundadas e casas e carros destruídos por árvores arrancadas pelos ventos.

O ciclone extratropical também causou estragos em 28 cidades do Rio Grande do Sul, onde foram registrados 388 mil pontos sem energia elétrica, segundo a Defesa Civil.

Foram registrados ventos de quase 100 km/h, e o nível do rio Caí elevou-se de 7,92 metros para 10,44 metros na tarde de ontem, e outros cursos d’água também correm risco de transbordamento. (ANSA).

