Ciclone extratropical e chuvas intensas podem atingir 8 estados

Depois de um fim de semana com chuvas intensas em Alagoas, que provocaram inundações que deixaram 24 mil pessoas desalojadas e desabrigadas, a previsão do tempo aponta que os próximos dias serão de tempestades e temperaturas baixas em outras áreas do país por causa da passagem de um ciclo extratropical.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um “alerta amarelo” e destacou o “perigo potencial” de tempestades e de chuvas intensas nos seguintes estados:

Paraná

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Amazonas

Roraima

Sergipe

As consequências do ciclone devem ser sentidas a partir da manhã de quarta-feira (12), se estendendo até a manhã de sexta-feira (14). Já a chuva nos estados do Amazonas, de Roraima e Sergipe é causada pelo transporte de umidade.

Segundo o Inmet, a formação de um ciclone extratropical está associada a uma frente fria que deve avançar para além do Sul, em áreas do Sudeste e Centro-Oeste.

Os estados do centro-sul estão entre os que vão sentir a passagem do ciclone, com tendência de queda de 10°C a 12°C com relação ao observado no dia anterior.

