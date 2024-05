Ciclone extratropical deve trazer mais chuva ao Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 9:10 Para compartilhar:

A formação de um ciclone extratropical no oceano deve levar mais chuva ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 27, segundo a Climatempo. O fenômeno deixa o tempo instável no estado e, por conta disso, aulas foram suspensas em Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, de acordo com a Defesa Civil.

Ainda conforme a Climatempo, o ciclone dará origem a uma nova frente fria que atingirá o Rio Grande do Sul nesta terça-feira, 28, depois se deslocará de forma rápida para a região Sudeste.

O fenômeno favorece a formação de nuvens carregadas com possibilidade de temporais a qualquer hora com raios e rajadas de vento no litoral gaúcho, em Porto Alegre e na Serra. Ainda não há previsão sobre os volumes extremos de chuva.

A Climatempo também informou que nesta quarta-feira, 29, véspera do feriado, a condição de chuva deve diminuir em grande parte do estado. Porém deve haver chuva fraca e pontual no litoral sul de Santa Catarina e no litoral norte gaúcho.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 169 pessoas morreram em decorrência das inundações, 860 feridas, 469 municípios foram afetados, 581.638 pessoas encontram-se desalojadas e 55.813 abrigadas.