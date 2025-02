Ciclone deve gerar ondas de até 3 metros no RJ e chuvas e alagamentos atingem SP

A previsão do tempo para o Brasil nesta sexta-feira, dia 14, mostra que um ciclone extratropical formado no Sul da Argentina no dia 10 de fevereiro está gerando ventos intensos de até 92 km/h, desencadeando a formação de ondas que deve atingir o litoral brasileiro nos próximos dias.

Previsão da AtmosMarine, consultoria especializada em Meteorologia e Oceanografia, indica que as ondas, com períodos de até 18 segundos e alturas de até 3 metros, devem chegar ao litoral do Rio de Janeiro nesta sexta-feira e persistir até o dia 15.

Esse padrão de ondas longas e altas é causado pela propagação de swell – ondas geradas a milhares de quilômetros que se organizam e se movem independentes do vento que as originou. As condições são consideradas ideais para o surfe e devem atrair atenção de muitos esportistas. No entanto, é importante observar as condições marítimas e tomar cuidados durante esse período.

Além disso, chuvas devem continuar atingindo o Sudeste, Sul e Norte de maneira intensa. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as precipitações vão ficar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e os ventos vão estar intensos (60-100 km/h). Existe, portanto, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As áreas macro Metropolitana Paulista, de Campinas, do Vale do Paraíba Paulista, da região Metropolitana de São Paulo, do Litoral Sul Paulista, do Sul/Sudoeste de Minas e de Itapetininga podem sofrer com alagamentos causados pelas precipitações. A região Metropolitana de Curitiba, o Vale do Itajaí e o Norte Catarinense também podem ter focos de acumulado de chuva.

Sendo assim, é importante que a população evite enfrentar o mau tempo, observe alteração nas encostas e desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, as pessoas devem proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

As regiões Centro-Oeste e Nordeste receberam alertas de perigos potenciais para as regiões nesta sexta-feira. De acordo com o Inmet, as chuvas vão ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e os ventos vão estar intensos (40-60 km/h). No entanto, existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.