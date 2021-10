‘Ciclone-bomba’ leva fortes chuvas e ventos ao norte da Califórnia

Após meses de seca intensa, uma tempestade poderosa, chamada de “ciclone-bomba”, atingia desde a noite deste domingo o norte do estado americano da Califórnia, causando inundações e deslizamentos de terra.

A capital do estado, Sacramento, registrou um recorde histórico de 13,8 centímetros de precipitações em 24 horas, informou nesta segunda-feira o serviço meteorológico da cidade. Na baía de San Francisco, a forte chuva que caiu ao longo da madrugada foi acompanhada de ventos de mais de 80 km/h, segundo autoridades.

Em San Rafael, as ruas amanheceram completamente inundadas, com a água ultrapassando a altura dos pneus dos carros, enquanto mais ao sul, na cidade de Marin, equipes trabalhavam para escoar a água.

Desde o começo das tempestades, quase 400.000 pessoas ficaram sem energia elétrica devido ao impacto dos ventos, informou a empresa PG&E. A autoridade que controla o tráfego no estado informou que estava atendendo a dezenas de incidentes nas estradas. “As tempestades irão continuar”, alertou a agência californiana no Twitter, ao publicar imagens de deslizamentos de terra ocorridos na região norte. As chuvas ocorrem no momento em que a região luta para conter os incêndios florestais da temporada no estado.

Um ciclone-bomba se forma quando a pressão do ar cai abruptamente à medida que uma tempestade ganha força. O fenômeno absorveu umidade do Pacífico e criou um “rio atmosférico”, uma nuvem de vapor que pode gerar precipitações fortes e neve, explicou o meteorologista do AccuWeather Jon Porter.

A tempestade continuou avançando pelo estado na manhã desta segunda-feira, com várias cidades registrando chuvas persistentes. Em Los Angeles, as precipitações foram consistentes durante a madrugada e pela manhã, e aumentaram por volta do meio-dia.

No Canadá, tempestades e ventos de até 90 km/h foram registrados, com queda de árvores, destruição de instalações elétricas e mais de 13 mil residências sem energia na manhã de hoje, segundo a empresa BC Hydro.

