Ciclone afeta safras indianas pouco antes da colheita

MUMBAI (Reuters) – Fortes chuvas trazidas pelo ciclone Gulab prejudicaram as safras de verão da Índia, como soja, algodão, leguminosas e vegetais, pouco antes da colheita nas principais regiões de cultivo, o que pode reduzir a produção e aumentar os preços, disseram autoridades da indústria à Reuters.

A produção menor poderia forçar a Índia, maior importador mundial de óleos comestíveis, a aumentar as compras internacionais de commodities, e também poderia reduzir as exportações de algodão do maior produtor mundial.

O ciclone Gulab, que se originou na baía de Bengala, atingiu a costa leste no domingo e depois enfraqueceu, levando chuvas intensas para os Estados de Andhra Pradesh e Telangana, no sul, e os Estados de Maharashtra e Gujarat, no oeste.

“Eu esperava uma safra abundante de soja e bons retornos, já que os preços da soja estavam atraentes”, disse o agricultor Anand Mane, de Latur, em Maharashtra, de 35 anos.

“Mas pouco antes da colheita, a chuva atingiu e destruiu tudo”, disse Mane, cujas safras de soja e cana-de-açúcar em oito acres foram danificadas, levando a uma perda de mais de 250.000 rúpias (18,5 milhões de dólares).

Maharashtra, o segundo maior produtor de soja, algodão e cana-de-açúcar do país e maior produtor de leguminosas semeadas no verão, recebeu 381% mais chuvas do que o normal na terça-feira.

Os agricultores expandiram as áreas de soja, mas as chuvas estão limitando o aumento da produção, disse Davish Jain, presidente da Associação de Processadores de Soja da Índia.

