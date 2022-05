Ciclista eritreu se torna o primeiro africano negro a vencer etapa do Giro da Itália

Com apenas 22 anos, Biniam Girmay realizou um feito histórico nesta terça-feira (17). O ciclista da Eritréia venceu etapa no Giro de Itália e se tornou o primeiro africano negro a conquistar o feito.

A empolgação pela vitória foi tamanha que o ciclista acabou se ferindo durante a cerimônia de premiação na 10ª etapa da volta italiana. Ao estourar o espumante no pódio, Biniam feriu o olho com a rolha e teve de ser levado para um hospital na cidade de Jesi.





Kan Girmay nog verder in de Giro? "Morgen valt de beslissing", zegt zijn ploegdokter na het kurkaccident.



"Maar mogelijk heeft het grote gevolgen", stelt oogarts Carina Koppenhttps://t.co/HKHZ9M34wl pic.twitter.com/OQafkkQugp — Sporza 🚴 (@sporza_koers) May 17, 2022

Dessa forma, o atleta da equipe Intermarché-Wanty-Gobert acabou virando dúvida para a próxima etapa do torneio. O Giro de Itália, junto do Tour da França e a Volta da Espanha, faz parte do trio de grandes torneios do ciclismo mundial.

Para vencer a etapa, Biniam percorreu 196 km entre Pescara e Jesi em 4h32min7s. No sprint final, o eritreu superou o favorito Mathieu van der Poe.