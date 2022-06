Ciclista de 31 anos morre após ser atropelada em avenida na zona oeste de São Paulo

Uma ciclista de 31 anos, identificada como Kelly Pinto da Silva, foi atropelada e morreu na zona oeste de São Paulo na última quinta-feira (16). Ela será sepultado neste sábado (18) no Mato Grosso, onde mora a família. As informações são do G1.





Kelly estava na Ponte do Jaguaré, zona oeste paulistana, quando sofreu uma queda. De acordo com testemunhas, a queda foi causada por um motorista que, depois do acidente, fugiu do local.

Na sequência, após a queda, a ciclista foi atropelada por um outro motorista, que prestou socorro. Ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram pedidos exames periciais e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e fuga do local de acidente.